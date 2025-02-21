FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı iddia edilen 4 şüpheli hakim karşısında

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ile tutuksuz sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ile Şevket Demircan katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından beyanlara geçildi.

Bu sırada söz alan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı, müvekkilinin adının iddianamenin birçok yerinde geçtiği ve suçtan zarar gördüğünü öne sürerek davaya katılma talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, Kaplan'ın "suçtan doğrudan zarar görmemesi" nedeniyle avukatın katılma talebinin reddine karar verdi.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Dinçer'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Duruşmaya, 17 Nisan'da devam edilecek.

- İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "[email protected]" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

- "GİZLİLİK KARARLARINI İHLAL ETTİLER"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başkaca kişilerle paylaşılarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.