İSTANBUL 36°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4565
  • EURO
    47,4719
  • ALTIN
    4443.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ firarisi eski hakim saklandığı yerde yakalandı
Güncel

FETÖ firarisi eski hakim saklandığı yerde yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Y.T. yakalandı.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
FETÖ firarisi eski hakim saklandığı yerde yakalandı
ABONE OL

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim Y.T.'nin saklandığı yer tespit edildi.

Firari durumdaki Y.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.