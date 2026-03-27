FETÖ firarisi Kayseri'de enselendi

Kayseri'de güvenlik güçlerinin FETÖ yapılanmasına yönelik sürdürdüğü kararlı mücadele bir operasyonla daha somut sonuç verdi. Uzun süredir aranan bir firari hükümlü, Melikgazi ilçesinde saklandığı adreste düzenlenen baskınla yakalandı. Operasyon, terörle mücadele alanında güvenlik birimlerinin izleme ve istihbarat kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.'yi (54) saklandığı adreste operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.