FETÖ firarisi Malatya'da enselendi

Malatya'da güvenlik güçleri, FETÖ'ye yönelik kararlı operasyonlarını sürdürüyor. Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir firari hükümlü, yapılan istihbarat çalışmasının ardından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

MALATYA EMNİYETİ'NDEN FETÖ'YE YÖNELİK HEDEF ODAKLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ içerisinde faaliyet yürüten ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen U.Ş. yakalandı.

Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.