FETÖ firarisi öğretmen tren bileti alırken yakayı ele verdi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, E.D. isimli FETÖ/PDY şüphelisinin, 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen eşi C.D. ile e-posta üzerinden haberleştiğini belirledi. TEM ekipleri, Kütahya'da saklandığı tespit edilen C.D.'nin, İsmail Baş ismine düzenlenen sahte kimlik ve annesine ait telefon numarası ile tren bileti aldığını öğrenince harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vefa Mahallesi'ndeki tren istasyonuna operasyon düzenleyen TEM ekipleri, C.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. C.D.'nin üst aramasında 750 avro ele geçirildi.

'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmak' suçunun yanı sıra 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan da firari olarak arandığı ortaya çıkan C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.