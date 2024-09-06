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FETÖ firarisi öğretmen tren bileti alırken yakayı ele verdi

Kütahya'da e-posta üzerinden eşiyle haberleştiği tespit edilen C.D. isimli FETÖ/PDY firarisi öğretmen, kullandığı İsmail Baş isimli sahte kimlikle tren bileti alınca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA6 Eylül 2024 Cuma 16:08 - Güncelleme:
FETÖ firarisi öğretmen tren bileti alırken yakayı ele verdi
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, E.D. isimli FETÖ/PDY şüphelisinin, 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen eşi C.D. ile e-posta üzerinden haberleştiğini belirledi. TEM ekipleri, Kütahya'da saklandığı tespit edilen C.D.'nin, İsmail Baş ismine düzenlenen sahte kimlik ve annesine ait telefon numarası ile tren bileti aldığını öğrenince harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vefa Mahallesi'ndeki tren istasyonuna operasyon düzenleyen TEM ekipleri, C.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. C.D.'nin üst aramasında 750 avro ele geçirildi.

'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmak' suçunun yanı sıra 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan da firari olarak arandığı ortaya çıkan C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • FETÖ firarisi
  • sahte kimlik
  • gözaltı

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