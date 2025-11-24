İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4505
  • EURO
    48,9793
  • ALTIN
    5545.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ firarisi öğretmen yakalandı: Özel harekât polislerinden sorumluymuş
Güncel

FETÖ firarisi öğretmen yakalandı: Özel harekât polislerinden sorumluymuş

Adana'da FETÖ-PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında özel harekât polislerinden sorumlu olduğu ileri sürülen hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, TEM ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
FETÖ firarisi öğretmen yakalandı: Özel harekât polislerinden sorumluymuş
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik çalışmalarını sürdürdü.

ADANA'DA FETÖ FİRARİSİ ÖĞRETMEN YAKALANDI

Ekiplerin çalışmasında örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari ihraç öğretmeni tespit etti. Tespit edilen 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü H.D. (35) operasyonla yakalandı.

ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİNDEN SORUMLUYMUŞ

Örgütün "Emniyet mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği, özel harekât polislerinden sorumlu olduğuna dair farklı illerde alınmış 16 ifade bulunan, "Serkan" kod adını kullanan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ihraç öğretmen H.D., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • FETÖ-PDY
  • özel harekât
  • firari hükümlü

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.