FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "Mardin askeri mahrem imamı olduğu" iddiasıyla aranan şüpheli, Adana'da sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Mardin askeri mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sadık G'nin merkez Sarıçam ilçesinde örgüte ait bir "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Sadık G'yi gözaltına aldı.

Daha önce öğretmenlik yaptığı ve meslekten ihraç edildiği belirtilen şüphelinin üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi.

ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Mardin'e gönderildi.