FETÖ firarisi Samsun'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenlendi.
Yapılan araştırma ve takip sonucu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp aranan İ.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ.B., tutuklanarak Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.