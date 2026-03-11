İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0727
  • EURO
    51,3822
  • ALTIN
    7374.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

FETÖ firarisi Samsun'da yakalandı

Samsun'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

IHA11 Mart 2026 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
FETÖ firarisi Samsun'da yakalandı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan araştırma ve takip sonucu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp aranan İ.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ.B., tutuklanarak Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.