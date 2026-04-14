FETÖ firarisi Yozgat'ta yakalandı

Yozgat'ta güvenlik güçleri, FETÖ'ye yönelik kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir firari olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü kentte düzenlenen çalışma kapsamında yakaladı.

YOZGAT'TA FETÖ FİRARİSİNE OPERASYON

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

HÜKÜMLÜ M.A. CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.