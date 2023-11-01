İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3211
  • EURO
    29,9605
  • ALTIN
    1803.01
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakayı ele verdi
Güncel

FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakayı ele verdi

Afyonkarahisar' da FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandı.

IHA1 Kasım 2023 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakayı ele verdi
ABONE OL

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski uzman çavuş yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç eski uzman çavuş

M.T.S'nin Hocalar ilçesinde saklandığı adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, yakalanarak gözaltına alınan M.T.S' nin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.