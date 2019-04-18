FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Ankara'daki darbeye hazırlık toplantıları

AA muhabirinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş gibi sözde üst düzey FETÖ yöneticileri, elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatını mahrem imamlara aktardı.

Mahrem imamlar da kendilerine bağlı örgüt mensubu askerlerle irtibata geçerek darbe yapılacağı bilgisini paylaştı. Ardından ihanet gecesi icra edilecek ihanet planlarını hazırlamak için toplantılar düzenlendi.

Bunların arasında en dikkat çekeni Ankara Konutkent'teki villada, Adil Öksüz başkanlığında yapılan ve sözde yurtta sulh konseyi üyeleri eski tuğgeneraller Mehmet Partigöç ve Gökhan Şahin Sönmezateş, tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, albaylar Murat Koçyiğit ve Bilal Akyüz, albay Mustafa Barış Avıalan, yarbay Turgay Sökmen ile eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ve eski albay Hakan Bıyık'ın katıldığı toplantılardı.

Villada, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan darbe toplantılarında, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde hangi birliklerin kullanılacağı, uçakların bombalayacağı kritik kamu kurumları, alıkonulacak darbe karşıtı generaller ve sözde atamalara ilişkin detaylar belirlendi.

Darbe girişiminin ardından olay yeri inceleme ekipleri, Harmancık ile 15 Temmuz'dan sonra yakalanan sivil imamlardan Birol Kurubaş'ın parmak izini bu villada tespit etti.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan Yıldız ve Bıyık, soruşturma aşamasında "Kuzgun" ve "Şapka" isimleriyle gizli tanık olarak toplantıda yaşananları bütün detaylarıyla savcılara anlattı.

Yargılama aşamasında ise gerçek kimliklerini kullanan söz konusu isimlerden Bıyık, Konutkent'teki darbe toplantılarının Adil Öksüz başkanlığında yapıldığını söyledi.

Bıyık, "Bu şahıs (Adil Öksüz) villaya girdiğim ilk gün olduğu gibi diğer günlerde de sürekli olarak villanın diğer katlarını da gezerek villada bulunan ve yapılacak olan askeri darbeyle ilgili çalışmaları yürüten diğer örgüt mensuplarıyla görüşmeler yapıyordu." dedi.

Eski tuğamiral Yıldız da toplantıda Harmancık'ın kendisine, "Bir darbe planı üzerinde çalışıyoruz. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. 15 Temmuz veya 22 Temmuz'da darbe planını uygulamaya koyacağız." dediğini aktardı.

İhanet gecesi ise sivil imamlar ve sözde yurtta sulh konseyi üyeleri Akıncı Üssünde günler öncesinden hazırlıklarını tamamladıkları darbe planı icra etti.

PİLOTLAR DA İHANETTEN ÖNCE TOPLANTI YAPTI

Ses hızını aşıp alçaktan uçan savaş uçakları, 15 Temmuz ihanetinin unutulmayacak anları olarak hafızalardaki yerini aldı. İhanet gecesi Ankara semalarında alçaktan uçan ve bomba yağdıran darbeci pilotlar da bağlı oldukları mahrem imamlarından darbe talimatı aldıktan sonra günler öncesinde darbeye hazırlık toplantıları gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, darbe girişiminden bir gün önce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesini bombalayan eski pilot üsteğmen Müslim Macit, Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan ve Ankara semalarında alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Adem Kırcı, eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un evinde bir araya geldi.

Çavur, 15 Temmuz gecesi ilk alçaktan uçuşu yapan ve darbeci pilotlara bombalanacak noktaların bilgisini aktaran darbeciydi.

Pilotlara, "Cemaatten olduğunuzu biliyorum." diyerek sözlerine başlayan Çavur, "Siz, bugüne kadar bunlar için yetiştirildiniz. Verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz. Ben bugüne kadar savaşvari günler olmasını bekliyordum." dedikten sonra 15 Temmuz gecesi yapılacakları anlattı.

AKINCI ÜSSÜ'NDE DARBE TOPLANTISI

Pilotların darbe hazırlığı kapsamında yaptıkları bir diğer toplantının adresi ise o gece savaş uçakların havalandığı Akıncı Üssü 143. Filo Komutanlığındaki gazino oldu.

Eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş'un başkanlığındaki toplantıda, son hazırlıklar gözden geçirildi ve görev dağılımı yapıldı.

Uçak pilotlarına bombalanacak noktalar hakkında bilgi verildi. Toplantıda söz alan eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, pilotlara, "Bizim isim listemiz var. Hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz. Bazı generallerden alınmaya başlandı. Sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor. Onlardan önce davranmamız gerekiyor." diyerek darbe yapacaklarını açık bir şekilde söyledi.

HELİKOPTER PİLOTLARININ İHANET TOPLANTISI

Ankara'da TRT, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT yerleşkesine saldırı düzenleyen helikopter pilotları da darbe hazırlıkları kapsamında toplantı yaptı.

Yenimahalle'deki örgüt evinde 13 Temmuz'da düzenlenen toplantıda, sözde yurtta sulh konsey üyesi eski yarbay Özcan Karacan ile eski yarbaylar İlkay Ateş, Erdal Başlar ve eski binbaşı Taha Fatih Çelik yer aldı.

Toplantıda, 16 Temmuz gece saat 03.00'te darbenin başlayacağı bilgisini alan darbeciler, kendi aralarında görev dağılımı yaptı.

AMBARLI'DAKİ DARBE TOPLANTISI

Darbe girişiminden 3 gün önce jandarma sınıfındaki örgüt mensubu askerlerin bir kısmı mahrem imamlarla Şaşmaz Sanayi Sitesi yakınlarındaki Ambarlı'daki darbe toplantısında bir araya geldi.

Burada darbe gecesi görev verilen askerler, mahrem imamların nezaretinde ilk kez gerçek isimleriyle birbirleriyle tanıştırıldı. Darbenin yapılacağını aktaran imamlar, 15 Temmuz akşamına ilişkin görev dağılımına herkesin uymasını istedi.

İtirafçı eski jandarma astsubayı E.Y, mahkemede toplantıya ilişkin bildiklerini anlattıktan sonra, "Bizi ısrarla Ankara'da tutmaya çalışıyorlardı, bizi darbe hevesine kurban edeceklermiş. Bunların baş tezgahçısı sivil kişilerdi yoksa TSK'de hiçbir subay darbe girişimine kalkışmaz." ifadelerini kullandı.

KORGENERALLİ DARBE HAZIRLIĞI GÖRÜŞMELERİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil de darbe girişiminden önce ihanet toplantılarına katılan isimlerdendi.

Hüküm giydiği davanın gerekçeli kararına göre İyidil, darbe girişiminden önce Polatlı’da konuşlu 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığına gitti.

İyidil, burada sözde "yurtta sulh konseyi" tarafından 4. Kolordu Komutanı olarak atanan eski tümgeneral Osman Ünlü ve konsey üyesi eski tuğgeneral Murat Aygün ile görüştü.

Gerekçeli kararda İyidil'in, elebaşı Gülen'in, çok önemli konuların yüz yüze görüşülmesi yönündeki talimatına uyarak darbe öncesi görüşmelerini bu yöntemle yaptığına işaret edilerek, şu tespite yer verildi:

"Bu görüşmelerin ihtilale hazırlık mahiyetinde görüşmeler olduğunun kabulünün hayatın olağan akışı gereği olduğu, ayrıca sanığın HTS kayıtları ve kendi savunmasından da anlaşılacağı üzere hain ihtilale kalkışma gecesi de ihtilali gerçekleştirme amacıyla Ankara merkezine 60'ın üzerinde tankı çıkaran Mamak'taki 4. Kolordu Komutanlığına gelerek faaliyet yürüten Osman Ünlü ile defalarca telefon görüşmesi yaptığı, bu telefon görüşmelerinde de Osman Ünlü'nün ihtilalci cunta içinde yer aldığını ve o doğrultuda faaliyette bulunduğunu, üstü olan Metin İyidil'e bildirdiği anlaşılmaktadır."