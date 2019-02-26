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FETÖ ile ilişkisini inkar erden kadın zanlıyı, itirafçı olan erkek arkadaşı ele verdi

Konya'da FETÖ/PDY'nin hücre evinde yakalanan, polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple örgüt bağlantısı tespit edilmesine rağmen inkar yolunu seçen kadın zanlıyı aynı operasyonda yakalanarak itirafçı olan erkek arkadaşı ele verdi.

  • AA
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Konya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Köstekci tarafından hazırlanan 361  sayfalık iddianamede, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan  Ayşenur B'nin (26) ifadesine yer verildi.
 
Ayşenur B, ifadesinde, yakalandığı hücre evinin örgüte ait olduğunu  bilmediğini, öğrencisi olduğu üniversiteye ilişkin sosyal medya hesabından bu evi  gördüğünü savundu.
 
Evde kalanları önceden tanımadığını iddia eden Ayşenur B, "Bu evde  kalan iki kişi kira ödemekte zorlandığı için ev arkadaşı arıyormuş. Gidip  kızlarla görüştüm, eve baktım ve kalmaya karar verdim. KPSS'ye çalışmak  için ailemden izin aldım ve öğrenci evinde kalmaya başladım. Evin sorumlusu  yoktur." diye konuştu.
 
Ayşenur B. ifadesinde, evin maddi ihtiyaçlarının ortak karşılandığını,  kalanlarla örgütsel bir irtibatının olmadığını öne sürdü.
 
Örgütün, toplantı ve organizasyonlarına da katılmadığını ileri süren  Ayşenur B, savunmasına şöyle devam etti:
 
"Konyalı olduğumuz için ailemden ayrı bu evden başka bir evde  kalmadım. Örgüt adına kullandığım kod ismim yoktur. Yapılanmanın toplantı,  faaliyet ve eylemlerine katılmadım. Yapılanma içerisinde herhangi bir görevim  olmadı. Örgüt içerisindeki hiyerarşik dizilimin ne olduğunu bilmiyorum."
 
"EYALET TALEBE MESULÜ ARACILIĞIYLA TANIŞTIK"
 
Aynı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve başka bir hücre  evinde yakalanan Fatih K. (28) ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak,  örgüt yapılanması ve arkadaşı Ayşenur B. hakkında bildiklerini anlattı.
 
Ayşenur B'yi bir yıldan fazladır tanıdığını ifade eden Fatih K,  "Ayşenur B. kız arkadaşım olur. Eyalet talebe mesulü olan K.K'ye evlenmek  istediğimi söylemem üzerine onunla tanıştım. Ayşenur B'nin örgüt içerisindeki  konumu bölge talebe mesullüğüdür. İlgilendiği evler olduğunu bana söyledi ama  net sayıyı bilmiyorum. Ayşenur B'nin örgüt içerisindeki kod adı Zeynep'tir.  Kendisiyle Falcon uygulaması üzerinden görüşüyorduk." ifadelerini kullandı.
 
Fatih K, örgüt içerisinde gizlilik esas olduğundan Ayşenur B.'nin  sorumlu olduğu evleri söylemediğini, kendisinin de bu şekilde davrandığını, darbe  girişiminin ardından örgüt içerisinde uyulması gereken gizlilik tedbiri için  çıkarılan sahte kimliğin, kız arkadaşı tarafından bilindiğini dile getirdi.
 
İddianamede, şüpheli Ayşenur B. hakkındaki değerlendirmede ise şu  görüşlere yer verildi:
 
"Şüpheli Ayşenur B'nin, Zeynep kod ismi ile örgüt içerisinde  sorumlu düzeyde faaliyetlerinin olduğu, şüphelinin, örgütün yeni  yapılanması içerisinde 'bölge talebe mesulü/eyalet talebe mesulü' olarak  görev yaptığı anlaşılmaktadır. Şüpheli, örgüt adına il dışından Konya'ya  eğitim için gelen öğrencileri karşılama, öğrenci evlerine ve hakkında  işlem yapılan kişilerin ailelerine gidecek maddi destekler konusunda  sorumluluklarının olduğu tespit edilmiştir."
 
VERDİĞİ İFADELERİ KABUL ETMEYİNCE TUTUKLANMIŞTI
 
Operasyonun ardından Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24'ü tutuklu 65  sanık hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Fatih K, emniyet ve savcılıkta  verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirterek, mahkeme heyetine etkin  pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirtmişti. Heyet, Fatih K'nın  tutuklanmasına karar vermişti.

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