FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor! Bakan Güler: Asla izin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz 2016'da Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevini yürütmesi sebebiyle FETÖ'cü teröristlerin hedefinde olan ve etkisiz hale getirmeye çalıştığı kritik isimlerden biriydi. Bir asra bedel olan "o gece" duruşu ve tecrübesiyle darbe girişiminin püskürtülmesine önemli katkı sunan Bakan Güler, "Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecek" dedi. Güler, 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi yapıldığını ifade etti.

FETÖ İLE MÜCADELE BİLANÇOSU

Sabah'ın haberine göre, Bakan Güler, şu açıklamalarda bulundu:

O gece asil Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla FETÖ'cü alçaklara, karşı durdu ve kendi geleceğine sahip çıktı. Tarihimizdeki en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz; asil milletimizin cesareti, engin feraseti ve ordu-millet dayanışması ile kalleşlerin ihanetinden, halkın iradesinin zaferine dönüştü. Bir daha böyle hadiseler yaşanmaması ve ülkemizin aydınlık geleceği için 15 Temmuz, her yönüyle bizlere önemli sorumluklar yükledi. FETÖ Silahlı Terör Örgütü (STÖ) ile mücadeleyi ilk günkü hassasiyetle sürdürüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edildi, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alındı. Toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edildi. Bunlardan 102'si 1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasında ihraç edildi. Hainlerden temizlenen TSK eskisinden daha etkin, caydırıcı, saygın bir şekilde görevlerini yapıyor.

LEGAL GÖRÜNÜMLÜ İLLEGAL YAPILARA KARŞI TEYAKKUZ

TSK, bu hain örgütten en fazla zarar gören kurum olması hasebiyle FETÖ STÖ ile mücadelede en hassas olan kurumların başında geliyor. Bu konudaki duruşumuz net. İlk günkü dikkat ve hassasiyetle mücadelemiz sürüyor. Rütbesine, mevkisine, makamına ve kim olduğuna bakılmaksızın gereken işlem derhâl tesis ediliyor. TSK olarak bu konuda ne bir kişiye acıyoruz ne de kimsenin gözünün yaşına bakıyoruz. 2016 temmuzunda Yüksek Askerî Şura hazırlıkları vardı ve tespit ettiğimiz 123 FETÖ'cü General/Amiral'i, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde, emekli etmek için hazırladığımız listeden içimizdeki hainler vasıtasıyla haberdar oldular. Bunları harekete geçiren diğer bir unsur da o gün MİT Müsteşarının Genelkurmay karargâhına çağrılmasıdır. Bu hainler o akşam "Bizim plan anlaşıldı, dolayısıyla çok ivedi harekete geçmemiz lazım, gece üçe kadar bekleyemeyiz!" diye düşündüler. Uluslararası toplumun terör örgütleriyle ve radikalizmle mücadelede kişiler ve ülkeler üzerinden değil, ilkeler üzerinden politika üretmesi gerektiğini dile getirdim. TSK'nın alçakça bir saldırıya uğradığı tarih olan 15 Temmuz menfur darbe girişimi; aynı zamanda TSK'nın hain unsurlardan arınarak milletine daha güçlü şekilde hizmet etmeye başladığı bir milat oldu.

DEVLETE SIZILMASININ BÜYÜK TEHLİKESİ

FETÖ gibi illegal yapıların yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin ülke savunmasını ne derece zafiyete uğratabileceğinin en çarpıcı örneğini İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarında açıkça gördük. Ülkemizin güvenliğinin en küçük bir açığa meydan vermeden sağlanması için çalışıyoruz. Terör örgütleriyle ilişkisi olanlar hakkında TSK'dan ayırma cezasının verilebilmesi için fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl olan zaman aşımı süresi, yirmi yıla çıkarıldı. TSK'da istihdam edilecek personelin güvenlik soruşturmalarının daha detaylı yapılmasını sağlayacak yasal düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecek. Millî Savunma Bakanlığı, FETÖ STÖ ile mücadelenin en etkin yürütüldüğü kurumların başında geliyor. "Kripto" olarak adlandırılan FETÖ mensuplarının tespiti için elde edilen bilgi ve belgeler ışığında derhâl gerekli hukuki süreçler işletiliyor. FETÖ STÖ başta olmak üzere Türk milletine düşman tüm yapı ve oluşumlarla kesintisiz mücadelenin sürmesi elzemdir.

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