Güncel

“FETÖ” korkusuyla 978 bin lira kaptırdılar: Sahte başsavcılara darbe

Afyonkarahisar'da kendisini başsavcı olarak tanıtıp vatandaşı 978 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA3 Ekim 2025 Cuma 19:00 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yaşayan E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini başsavcı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve kimlik bilgileri terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığı gerekçesiyle B.K, M.C. ile B.G'nin hesaplarına 978 bin lira gönderdiğini belirtti.

Dolandırılan E.Ö, 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

B.K, M.C, B.G. ile E.K. Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 6 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

Afyonkarahisar'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, B.K, B.G. ile E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

