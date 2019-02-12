Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli'de 2 muvazzaf astsubay ile kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yaşadıkları illerde gözaltına alarak Tokat'a getirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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