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Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli'de 2 muvazzaf astsubay ile kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yaşadıkları illerde gözaltına alarak Tokat'a getirdi.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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