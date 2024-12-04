Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

TÜRKİYE VARLIK FONU'NA GEÇMİŞTİ

Ağustos 2024'te Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na geçmişti.

FETÖ tarafından "Gülen için sözde hilafet sarayı" olarak anılan malikane, yapıldığı 2013'te 30 milyon TL'ye mal oldu. Ankara'nın prestijli bölgelerinden birinde binlerce metrekarelik bir arazi üzerine kurulan malikane, 24 saat güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri tarafından korunuyordu.

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