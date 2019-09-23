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FETÖ mensubları yakalanmamak için ByLock’u yabancı uyruklu bir şahıs üzerine yüklemiş

FETÖ'nün kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’un deşifre olmaması için ilginç bir yöntem kullandıkları ortaya çıktı. Örgüt mensubu bir şüphelinin ByLock’u yabancı uyruklu bir şahıs üzerine çıkardığı hat üzerinden kullandığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin ayrıca aynı şahıs adına kayıtlı başka bir numara üzerinden de görüşmeler sağladığı belirlendi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un deşifre olmaması için ilginç bir yöntem kullandıkları ortaya çıktı. Örgüt mensubu bir şüphelinin ByLock'u yabancı uyruklu bir şahıs üzerine çıkardığı hat üzerinden kullandığı tespit edildi. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
 
Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cuma T.'nin Patraleo G. isimli yabancı uyruklu bir şahsın adına kayıtlı 0538 085 .. .. numaralı GSM hattı üzerine Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığının tespit edildiği kaydedildi. ByLock programının HIS (CGNAT) kayıtlarının yapılan incelemesinde, şüphelinin İstanbul ilinde söz konusu programa erişim sağlandığının anlaşıldığı belirtildi.
 
AYNI ŞAHIS ADINA İKİ HAT
 
Şüpheli hakkında yapılan araştırma sonucunda, Patraleo G. isimli yabancı şahsın adına kayıtlı 0507 082 .. .. numaralı cep telefonu hattını şüpheli Cuma T.'nın kullandığının tespit edildiği, şüphelinin ayrıca yine Patraleo G. adına kayıtlı 0538 085 .. .. numaralı bir başka hat ile de ByLock kullandığının anlaşıldığı kaydedildi.
 
İddianamede, Cuma T. hakkında 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasının derdest olduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli hakkında aynı suçtan yürütülmekte olan yargılama kapsamında ByLock hattı tespitinin diğer tüm delillerle birlikte değerlendirilmesinin gerektiğini kaydetti.
 
AĞIR CEZADA YARGILANACAK
 
Cuma T. hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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