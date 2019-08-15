Kızı her şeyi itiraf etti: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Kendisinin de ailesinden kaynaklı örgüt içerisinde yer aldığını ifade eden ve çok sayıda örgüt mensubunu deşifre eden Eryılmaz, pişman olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"FETÖ İLE AİLEM VASITASIYLA TANIŞTIM"

"Babam Faruk İlk, Samanyolu Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı idi. Örgüt ile bu sayede yani ailem vasıtasıyla tanıştım. Lise son sınıfta Üsküdar FEM Dershanesi'ne gittim. Bu dershanede 5 kişilik derece sınıfında üniversite sınavına özel olarak hazırlandım. Daha sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım.

"BABAM FETÖ'NÜN BEYİN TAKIMINDA"

Babam önceden Çalışma Bakanlığı'nda müfettişti. Sonrada istifa etti ve İstanbul'a gelip Samanyolu Televizyonu'nda görev aldı. Aynı zamanda Dünya Pazarlama Şirketi'nde Genel Müdürlük yaptı. Kendisi FETÖ'nün Beyin Takımı olarak tabir edilen kişiler arasında yer alır. Örgütün ileri gelenlerinden Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Naci Tosun, Hidayet Karaca, İbrahim Kocabıyık da arkadaşlarıdır…

"GÜLEN İLE ESKİ ARKADAŞ"

Babam Faruk İlk, İzmir ilinde 1978-82 yıllar arasında örgütün yurtlarından olan Akçakoca'da Belletmen olarak görev yapmış. Bu dönemde Fetullah Gülen de yurt müdürü olarak çalışıyormuş. Babam ile arkadaşlıkları bu zamana dayanmaktadır. Fetullah Gülen'in bizzat istemesi üzerine müfettişlik görevinden istifa ederek Samanyolu Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı yapıldı. Gülen Amerika'ya gittikten sonra Pensilvanya'ya giderek iki kez görüştü. Şu an annem ile birlikte Almanya'da…

Danıştay üyesi olan dayım Mehmet Sönmez ile Yargıtay üyesi olan diğer dayım Salih Sönmez de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÖRGÜT BENİ HER YERDE BULDU"

Ben ise gerek lise, gerek dershane, gerekse de üniversite yıllarında FETÖ evlerinde bulundum. Bu evlerdeki sohbetlere katıldım. Kabul ediyorum, FETÖ/PDY üyesiyim. Ancak çok pişmanım. Tıp fakültesinden sonra doktorluğa başladım. 4 yıl çalıştığım Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Konya Kadıhan'daki görev yerimde sohbetlere katıldım. Sonradan tayin olduğum Uşak ilinde de örgüt toplantı ve sohbetlerinde bulundum. Her gittiğim yerde örgüt sorumluları beni bulup sohbetlere davet etti.