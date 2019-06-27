FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devri BM'de resmi olarak tanındı
Birleşmiş Milletler’de ilk kez FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devri resmi olarak tanındı. Yayımlanan mutabakat zaptıyla birlikte FETÖ’ye BM kapısı tamamen kapandı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Afganistan Eğitim Bakanlığı arasında 26 Şubat 201'de imzalanan “Afgan Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na Devrine Dair Mutabakat Zaptı” Birleşmiş Milletler (BM) Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz başvurusuyla, BM Sekretaryası tarafından 10 Mayıs 2019 tarihinde tescil edildi. Böylece FETÖ’ye Birleşmiş Milletler kapısı tamamen kapanmış oldu. Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma uyarınca FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu ve mal varlıklarının Türkiye’ye ait olduğu vurgusu yapılmıştı.
HUKUKEN BAĞLAYICI
BM'nin anlaşmayı onaylamasıyla hukuken FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu da kabul etmiş oldu. Mutabakat Zaptı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
RUANDA ÖRGÜTE GEÇİT VERMEYECEK
Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yapan Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera, “Ruanda’da herhangi bir FETÖ faaliyeti olmayacak. FETÖ’yle bağlantılı bazı kişilerin Ruanda’da olduğunu öğrendik ve ülkeyle ilişkilerinin kesildiğinden emin olduk” dedi.
(Akşam)
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