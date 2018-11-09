FETÖ operasyonunda 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon başlatıldı. 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, şüphelilerin ankesörlü telefonlarla FETÖ imamları ile görüştükleri belirledi.
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