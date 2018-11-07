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FETÖ operasyonunda 19 muvazzaf asker gözaltına alındı

Konya merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 19 muvazzaf asker gözaltına alındı.

  • AA
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları gerekçesiyle 19 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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