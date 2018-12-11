FETÖ operasyonunda 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Muğla merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi...

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, açık kimlikleri belirlenen 27 şüpheli hakkında 11.12.2018 tarihinde gereği yapılmak üzere dosya savcısı tarafından gözaltı talimatı verilmiştir.

Örgütün “MAHREM ABİLERİ” tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontürlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla Merkezli 9 ayrı ilde eşzamanlı olarak OPERASYON’a başlanılmıştır.

Subay ve Astsubay rütbesinden, 22’si MUVAZZAF, 5’i ihraç/açıkta olan şüphelilere ait adreslerde arama ve gözaltı işlemleri halen devam etmektedir.

Çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan şüpheliler, Muğla KOM Şube Müdürlüğünde yapılacak ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.