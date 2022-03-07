İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2022 Pazartesi / 4 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2785
  • EURO
    15,585
  • ALTIN
    907.807
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında asker ve sivillerin olduğu operasyonda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 09:15 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:16
ABONE OL

Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir ve diğer illerde kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması çalışmalarına başlanırken, Balıkesir merkezli olmak üzere Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Sivas ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 16 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.