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  • FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
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