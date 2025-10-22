FETÖ parçalanıyor! Örgüt elebaşları arasında rant kavgası 'iç darbeye' dönüştü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün üstünden henüz bir yıl geçmişken üst yönetiminde yaşanan kavgalar örgüt içinde "darbe" olarak tanımlanıyor. FETÖ'de finansal kaynaklar azaldıkça elebaşıları arasında rant kavgası iç darbeye dönüştü.

Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ramazan Akkır, FETÖ'de yaşanan iç karışıklığı 24 TV'ye değerlendirdi. Akkır, "Örgüt içindeki temel mesele parayı kimin kontrol edeceği meselesidir. Çünkü parayı kontrol eden bu büyük yapıyı kontrol edecek. Sahte vasiyet meseleleri, sahte mektup tartışmaları temel itibarıyla bu örgütü kontrol edebilmek ve bu örgüt üzerinden kendi iktidarlarını sağlamaya çalışıyorlar" dedi.

Örgütteki iktidar krizi derinleşmeye başladığı andan itibaren örgüt içinde ayrılmaların olduğunun altını çizen Akkır, "Örgüte istenilen düzeyde yardımlar gitmemeye başladı. Buda örgütün küresel ölçekte itibar kaybettiği anlamına geliyor." İfadelerini kullandı.

Elebaşları birbirinin kuyusunu kazıyor