İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9821
  • EURO
    48,8233
  • ALTIN
    5479.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ parçalanıyor! Örgüt elebaşları arasında rant kavgası 'iç darbeye' dönüştü
Güncel

FETÖ parçalanıyor! Örgüt elebaşları arasında rant kavgası 'iç darbeye' dönüştü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün üstünden henüz bir yıl geçmişken üst yönetiminde yaşanan kavgalar örgüt içinde 'darbe' olarak tanımlanıyor. Terörist başı Gülen'e yakınlığı ile bilinen Mustafa Özcan'ın heyetten çıkartılmasının 'iç darbe' olduğu ifade edilirken, konuya ilişkin Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ramazan Akkır, örgütteki parçalanmayı 24 TV'ye değerlendirdi.

HABER MERKEZİ22 Ekim 2025 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
FETÖ parçalanıyor! Örgüt elebaşları arasında rant kavgası 'iç darbeye' dönüştü
ABONE OL

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün üstünden henüz bir yıl geçmişken üst yönetiminde yaşanan kavgalar örgüt içinde "darbe" olarak tanımlanıyor. FETÖ'de finansal kaynaklar azaldıkça elebaşıları arasında rant kavgası iç darbeye dönüştü.

Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ramazan Akkır, FETÖ'de yaşanan iç karışıklığı 24 TV'ye değerlendirdi. Akkır, "Örgüt içindeki temel mesele parayı kimin kontrol edeceği meselesidir. Çünkü parayı kontrol eden bu büyük yapıyı kontrol edecek. Sahte vasiyet meseleleri, sahte mektup tartışmaları temel itibarıyla bu örgütü kontrol edebilmek ve bu örgüt üzerinden kendi iktidarlarını sağlamaya çalışıyorlar" dedi.

"ÖRGÜTE İSTENİLEN DÜZEYDE YARDIMLAR GİTMEMEYE BAŞLADI"

Örgütteki iktidar krizi derinleşmeye başladığı andan itibaren örgüt içinde ayrılmaların olduğunun altını çizen Akkır, "Örgüte istenilen düzeyde yardımlar gitmemeye başladı. Buda örgütün küresel ölçekte itibar kaybettiği anlamına geliyor." İfadelerini kullandı.

Elebaşları birbirinin kuyusunu kazıyor
  • FETÖ
  • terör örgütü
  • iç karışıklık

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.