İHA 01 Mart 2020 Pazar09:45 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 10:14

Örgütün sosyal medya tetikçilerinden Emre Uslu, Ekrem Dumanlı ve Tarık Toros, yaptıkları paylaşımlarla âdeta Esad ve Rusya’nın sözcülüğüne soyundu. FETÖ’nün firari örgüt elemanlarından Emre Uslu başta olmak üzere, birçok FETÖ’cü, sosyal medyada hesaplarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine paylaşımlarda bulundu. Şehit sayısının fazla olduğu yönde algı oluşturmaya çalışan Uslu, Twitter’dan, ‘Erdoğan istifa’ ve ‘askerleri geri çekin’ dedi. Örgütün medya imamlarından Ekrem Dumanlı da ‘İdlib’in hesabını verin. Kendi ülkenize hayrını yokken Ortadoğu’ya ne götürebilirsiniz?’” diye yazdı.

Türkiye karşıtı açıklamaları görünce dayanamayan firari Tarık Toros da, Rus Savunma Bakanlığıyla paralel sözcükler kullandı. Toros, Twitter’dan, Rusya’nın açıklamasına “Söz konusu saldırı, teröristlerle bir arada bulunan Türk askerlerinin de vurulmasıyla sonuçlandı” yorumunu yaptı. Yine, FETÖ’nün firari Rusya imamı Kerim Has da ‘Türkiye geri adım atmazsa bölünür’Tweet’ini paylaştı.

POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR

Bu arada siber polis, sosyal medyada şehitlerimizle dalga geçip hakaretler yağdıranlara göz açtırmıyor. Gaziantep’te polis, sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit etti. “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından adli işlem başlatılan şüphelilerden dördü gözaltına alındı. Şehitlerimize hakaret eden PKK'lı alçak Reşat Muaz ise çektiği videolarda gülüyordu ancak gözaltına alınırken kendisine sert davranılmaması için polise ağladı.

ESED’İ SEVİNDİREN BİLDİRİ

PKK’nın ‘Çukur kalkışması’ sırasında örgütten yana tavır alıp “Operasyonlar dursun” diye imza toplayan sözde aydınlar, şehit ateşinin içimizi yaktığı günlerde yine ortaya çıktı. Esad rejiminin alçak saldırısı sornası deklarasyon yayınlayan bir grup siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazar, Suriye’deki Türk askerlerinin derhâl geri çekilmesi çağrısında bulundu.