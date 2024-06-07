Türkiye ile Çekoslovakya arasında 1924 yılında kurulan diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla inşa edilen parkın açılışına Prag 6 Belediye Başkanı Jakub Starek, yerel yöneticiler, 30'u büyükelçi 50'den fazla ülkenin temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, yaptığı konuşmada, Ermeni lobisinin yanı sıra FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin engelleme çabalarına rağmen bu parkı açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

FETÖ, PKK VE ERMENİ LOBİSİNİN ENGELİ YIKILDI! TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI SONUÇ VERDİ

Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Prag 6 Belediye Başkanı Starek'e teşekkür eden Bağış, "Eşim Beyhan Hanım ile birlikte Prag'daki görevimize başladığımızdan beri gerçekleştirmeye çalıştığımız kalıcı proje hedeflerinden birine daha ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa'da ülkemizin adını taşıyan ilk park olan bu girişimi engellemek için uğraşan Türkiye aleyhtarı tüm grupların çabalarına rağmen bugün bu görkemli tören, Türklerin kararlılık ve azminin tecellisidir." dedi.

Büyükelçi Bağış, şunları kaydetti:

"Çek-Türk İşbirliği Parkı'nı, ülkelerimizin iki büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Tomas Masaryk'in tam bir asır önce, 1924'te Türkiye ile Çekoslovakya arasında diplomatik ilişkiler kurmasıyla başlattıkları sürecin sağlam bir sembolü olarak açmaktan gurur duyuruyoruz. Avrupa'da iki dost ve müttefik ülke Türkiye ve Çek Cumhuriyeti, siyaset, ekonomi, savunma ve kültür de dahil olmak üzere hemen hemen her alanda örnek teşkil eden iyi ilişkilere sahiptir. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılını kutladık, 2024 yılında ise Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bugün bu parkta oynayan çocukların da geleceğin yetişkinleri olarak büyük liderlerimiz Atatürk ve Masaryk'i minnetle anmalarını ve ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini daha da ileriye taşımalarını ümit ediyoruz."

Büyükelçi Bağış, parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.