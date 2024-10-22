Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, tespit edilen FETÖ provokatörlüğü yapan hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

"SANAL DEVRİYEMİZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında" diyen Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır.