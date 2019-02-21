Rus basınına konuşan FETÖ’nün elebaşı: Esed iki dönem daha iktidarda kalmalı

FETÖ’nün elebaşı FETO geçtiğimiz günlerde Rus medya organı REGNUM’a konuştu. Suriye'yle ilgili sorulara cevap veren FETO, Esed’in iki dönem daha iktidarda kalmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi. FETO, Rusya ile ABD’nin ileride Suriye konusunda konsensüse varacağına inandığını da iddia etti. Türkiye’ye iadesi için yapılan girişimlerle ilgili de, "Hakkımdaki iade talebi için endişelenmiyorum. Hayatımın son günlerini yaşadığımı biliyorum ve burada ya da Türkiye’de ölmüşüm benim için fark etmez” dedi. FETO Pensilvanya Saylorsburg’daki insanların kendisine saygı ve hürmet gösterdiğini de iddia etti. Daha önce kasaba sakinlerinin FETO’nun varlığı ve faaliyetleri dolayısıyla elebaşını kasabalarında istemedikleri ortaya çıkmıştı.

İADE KORKUSU YAŞIYOR

FETO, “Türkiye’ye gitmekten korkmadığı” imasını vermesine karşın hukuk ekibinin iadenin önüne geçmek için çalıştığını ve ABD’nin hukuk çerçevesinde kalacağına güvendiğini de söyleyerek Türkiye’ye gelmekten ne kadar korktuğunu da ifşa etti.

TÜRK ORDUSUNA İFTİRA ATTI

Rus uçağının düşürülmesi ve Büyükelçi Karlov cinayetlerinde FETÖ’nün parmağı olduğuna ilişkin soruya da cevap veren FETO “Kesinlikle bu iddiaları reddediyorum. Büyükelçinin öldürülmesinin ardından Rus halkına başsağlığı dilediğim bir video yayınladım” diyerek yargının ortaya koyduğu tüm delillere rağmen yalan söyledi. FETO, Rus uçağının düşürülmesinde de kendisi ve örgütünün bir dahli olmadığnı savunup ‘Hükümetin emriyle Türk ordusu vurdu’ diyerek yine FETÖ davalarındaki delilleri görmezden gelip iftira attı.

(Akşam)