FETÖ sanığı eski başsavcıya hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmir Adliyesi ile Samsun Bölge Adliyesi başsavcılığının ardından Gaziantep Adliyesi'ne cumhuriyet savcısı olarak atanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Hüseyin Baş ile avukatı katıldı. Sanık Baş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullandığı yönündeki raporun gerçeği yansıtmadığını savundu. Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne süren sanık Baş, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock programını kullandığını, HSYK 2014 seçimlerinde örgütün bağımsız adaylarından olduğunu ve bu süreçte de ByLock kullandığının tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Baş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.