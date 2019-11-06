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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Akif B. ile avukatı da hazır bulundu.
 
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet Akif B, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek beraatine karar verilmesini talep etti. 
 
Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılması, ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
 
Mahkeme heyeti, Mehmet Akif B'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 10 bin 520 lira adli para cezasına çarptırdı. 
 
Heyet sanığın ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan ise beraatine karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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