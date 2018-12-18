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FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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 Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nuh Uzun ile avukatı katıldı. Sanık Uzun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü. Herhangi bir terör örgüyle bağlantısının bulunmadığını savunan Uzun, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün hakim-savcı sınavlarına yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını ve staj döneminde "ev abiliği" yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Uzun'un, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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