FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Basri Gül ile avukatı katıldı.

Sanık Gül, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağı'nın çelişkili olduğunu öne sürdü.

Suçsuz olduğunu belirten Gül, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kullanıcı adının "basri06" olduğunu ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.