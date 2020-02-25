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Güncel

FETÖ sanıkları eski hakim ve savcı çifte hapis cezası verildi

Gaziantep'te FETÖYPDY'ye yönelik davada, eski savcıya 7 yıl 6 ay, eski hakim eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA25 Şubat 2020 Salı12:44 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:44

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Neslihan ve eşi Fetih Kaya, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldığı. Sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık eski hakim Neslihan Kaya, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Eski savcı Fetih Kaya da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock programlarını kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Fetih Kaya'ya 7 yıl 6 ay, Neslihan Kaya'ya da 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

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