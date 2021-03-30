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FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i itirafçı oldu.

AA30 Mart 2021 Salı 12:31 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 12:31
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Örgütle bağlantısını bildikleri 116 kişiyi teşhis ettikleri belirtilen 15 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 19 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin teşhis ettiği 116 kişiden 54'ü hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, 8'inin halen kamu görevinde bulunduğu öğrenildi.

Savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.

- SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Mart'ta başlatılan operasyonda, şüphelilerden 34'ünü gözaltına almıştı.

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