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FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.

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2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

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