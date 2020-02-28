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Güncel

FETÖ soruşturmasında 121 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarındaki usulsüzlüğe ilişkin FETÖ soruşturmasında 121 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı.

28 Şubat 2020 Cuma17:14 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:14

TSK Esed rejimine ait hedefleri vuruyor! İşte ilk görüntüler

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