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FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli itirafçı oldu
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Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde görev yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısı bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetlerinde bulunduğu tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı.

Bu faaliyetler doğrultusunda, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 6'sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 35 kişi gözaltına alınmıştı.

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