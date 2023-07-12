''FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor'' diyerek dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki T.K. adlı vatandaş kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından telefonla aranarak "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" denilerek hesabından bulunan tüm paraları yollaması istenildi.

Bunun üzerine T.K. adlı vatandaş banka hesabında bulunan 178 bin TL parayı dolandırıcıların verdiği hesap numarasına gönderdi. Bir süre sonra kendisini arayan şahısların dolandırıcı olduğunu anlayan T.K. dolandırıldığı iddiasıyla Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.