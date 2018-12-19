Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılanan 3 eski askere 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu olan eski jandarma astsubay sanıklar Fatih Öztürk, Hanifi Taşdemir ve Mustafa İmir ile avukatları katıldı.

Sanıklar yaptıkları savunmalarında FETÖ/PDY ile bir ilgilerinin olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Savcı esasa ilişkin mütalaasında, yapılan incelemelerle suçları sabit olduğu anlaşılan sanıkların ilgili kanunlar kapsamında cezalandırılmalarını talep etti. 

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Öztürk, Hanifi Taşdemir ve Mustafa İmir'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnanılmaz olay! Annesinin gözü önünde 14. Kattan atladı

İnanılmaz olay! Annesinin gözü önünde 14. Kattan atladı

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA