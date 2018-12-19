FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis cezası verildi

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu olan eski jandarma astsubay sanıklar Fatih Öztürk, Hanifi Taşdemir ve Mustafa İmir ile avukatları katıldı.

Sanıklar yaptıkları savunmalarında FETÖ/PDY ile bir ilgilerinin olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Savcı esasa ilişkin mütalaasında, yapılan incelemelerle suçları sabit olduğu anlaşılan sanıkların ilgili kanunlar kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Öztürk, Hanifi Taşdemir ve Mustafa İmir'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.