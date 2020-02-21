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Güncel

Kavurmacı'lara FETÖ'den hapis cezası

'FETÖ üyeliği' suçundan yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

21 Şubat 2020 Cuma20:22 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 20:23

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