FETÖ üyesi firari astsubay Adana'da yakalandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari ihraç astsubay yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyesi olduğu için ordundan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Hüseyin K.'nın (38) saklandığı yeri tespit etti.

Polis hükümlünün Çukurova ilçesindeki saklandığı adrese baskın yaptı. Baskında yakalanıp emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine teslim edildi.