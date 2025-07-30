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FETÖ üyesi firari hükümlü Erzincan'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Erzincan'da yakalandı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
FETÖ üyesi firari hükümlü Erzincan'da yakalandı
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Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arananların tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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