FETÖ'cü Akkaş hakkında yeni dava açıldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, 12 Mayıs 2015’te meslekten çıkarma kararı verilen FETÖ üyesi firari savcı Muammer Akkaş hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianameye göre, üyesi olduğu FETÖ’nün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak, mesleğin şeref ve eylemini bozan veya mesleğe genel saygıyı ve güveni sarsacak nitelikte eylemlerde yer aldığı, Metro Holding soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede tarafsız davranmadığı, kişisel duygularla hareket ederek müşteki ve diğer şüphelilerin mağduriyetine sebep olduğu aktarıldı.

İddianamede, soruşturma ile ilgisi olmayan özel hayata ilişkin olan tapelerin (kayıt) bulunduğu, bu tapelerin müsnet suçların değerlendirilmesinde kullanılmadığı, mahkemenin hükmüne esas alınmadığı belirtilen iddianamede, bu tapelerin sırf kişileri rencide etme, sosyal hayatta kötü düşürme ve utandırma amacıyla ifşa ettiği belirtildi.

Himmet için şantaj

Adli dinlemelerin FETÖ tarafından bir silah olarak kullanıldığının vurgulandığı iddianamede, "Ülkede tüm kurumlar içerisine kendi mensuplarını yerleştirmeye çalışan örgütün, usulsüz dinlemeler yoluyla kamu görevlilerini takip edip elde ettikleri bilgilerden hareket ederek asılsız ve uydurma ihbarlar ile haklarında adli ve idari soruşturmalar başlatarak birçok kamu görevlisinin bulundukları kurumlardan uzaklaştırılmalarını sağladıkları ya da en azından birçoğunun terfi etmelerinin önüne geçtikleri ve bu yolla istedikleri görevlere kendi adamlarını yerleştirme imkanı elde ettikleri, yine aynı şekilde usulsüz dinlemeler yoluyla iş adamı, siyasetçi, gazeteci gibi meslek grupları hakkında da bilgi toplama yoluna gidildiği, bu yolla elde edilen ve bazen mesleki bazen de özel hayatı ilgilendiren bu bilgilerin bu bilgilerin hem örgüte himmet sağlamak için bir şantaj aracı olarak kullanıldığı ” ifadelerine yer verildi.

Şüpheli Muammer Akkaş'ın "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis isteniyor.