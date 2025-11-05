İSTANBUL 19°C / 14°C
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
  • FETÖ üyesi ''JADU''dan kaçamadı: Yurt dışı planı bozuldu
Güncel

FETÖ üyesi ''JADU''dan kaçamadı: Yurt dışı planı bozuldu

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyası süren FETÖ/PDY şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken, 'JADU' isimli yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemiyle yapılan sorgulamayla yakalandı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 09:28
FETÖ üyesi ''JADU''dan kaçamadı: Yurt dışı planı bozuldu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarmanın yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.

Jandarmanın "JADU" isimli yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemiyle yapılan sorgulamada, şüphelilerin 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında işlem yapılan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişiler olduğu belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden M.E.M'nin Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyası sürdüğü tespit edildi.

