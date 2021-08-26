FETÖ üyesi Trabzon'da yakalandı

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 18:12 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 18:12

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 2017 yılından bu yana aranan V.A'yı yakalamak için operasyon düzenlendi.

Ekipler, V.A'yı Yomra ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla saklandığı evde yakaladı.

V.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Açıklamada, silahlı terör örgütleri başta olmak üzere organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla hukuk çerçevesindeki mücadelenin, halktan alınan destekle devam edeceği vurgulandı.