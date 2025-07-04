Türkiye'de peş peşe başlayan yangınlarla mücadele orman kahramanları tarafından büyük bir özveriyle devam ediyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken sosyal medyada algı operasyonları sahneye konuldu. Sosyal medyada FETÖ'cü ve İmamoğlu maskeli hesaplar üzerinden provokatif paylaşımlar yapılırken, yalan yanlış bilgilerle "Türkiye'yi aciz gösterme" operasyonu devreye alındı.

"HELPTURKEY" ETİKETİYLE KİRLİ KAMPANYA

Orman yangınlarıyla sahada topyekûn mücadele edilirken, Türkiye'yi karalamak için "#HelpTurkey" (Türkiye'ye yardım edin) ve "#GlobalCall" (Küresel Çağrı) etiketleriyle manipülasyon girişimi başladı.

FETÖ'cü hesaplar başta olmak üzere, İmamoğlu maskeli hesaplar ve botlarla başlatılan algı operasyonunda provokasyon ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapılıyor.

ESKİ GÖRSELLERLE PROVOKASYON GİRİŞİMİ

"#HelpTurkey" ve "#GlobalCall" etiketli paylaşımlarda verilen bilgilerin yalan, kullandıkları görsellerin ise eski olduğu tespit edildi.

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