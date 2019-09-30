FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip ve çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 5 şişme bot, 14 bot küreği, 4 can yeleği ve tekne motoru ele geçirildi.

S.B, Ş.J, G.K, E.Ş. ve D.K. gözaltına alındı.

Zanlılardan S.B, Ş.J. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.