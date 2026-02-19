İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7722
  • EURO
    51,6583
  • ALTIN
    7016.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''FETÖ'' yalanıyla 5 milyonluk vurgun: Dolandırıcılar tutuklandı
Güncel

''FETÖ'' yalanıyla 5 milyonluk vurgun: Dolandırıcılar tutuklandı

Afyonkarahisar'da telefonda aradıkları 4 vatandaşı terör örgütü yalanıyla yaklaşık 5 milyon TL dolandıran iki şahıs polis operasyonuyla yakalanırken, şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
''FETÖ'' yalanıyla 5 milyonluk vurgun: Dolandırıcılar tutuklandı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Z.K. ve S.S. isimli şahıslar farklı tarihlerde telefonda aradıkları İ.Ç. (81) ve eşi N.Ç. (76), Z.H. (73), Z.B. (59) isimli vatandaşların banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek şüphelilerin evlerinde ve hesaplarında bulunan altınlar ile paraların yanlarına gelecek polislere teslim edilmesini söylediler.

Buna inanın şahıslar kapılarına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan şahıslara 3 milyon TL değerinde altın ile yaklaşık 2 milyon TL parayı verdiler.

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar ardından polise başvurarak şikayetçi oldu. İfade üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları teknik takip sonrası Z.K. ve S.S. isimli şahısların İstanbul'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Ardından Afyonkarahisar'a getirilen şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.