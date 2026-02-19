''FETÖ'' yalanıyla 5 milyonluk vurgun: Dolandırıcılar tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Z.K. ve S.S. isimli şahıslar farklı tarihlerde telefonda aradıkları İ.Ç. (81) ve eşi N.Ç. (76), Z.H. (73), Z.B. (59) isimli vatandaşların banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek şüphelilerin evlerinde ve hesaplarında bulunan altınlar ile paraların yanlarına gelecek polislere teslim edilmesini söylediler.

Buna inanın şahıslar kapılarına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan şahıslara 3 milyon TL değerinde altın ile yaklaşık 2 milyon TL parayı verdiler.

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar ardından polise başvurarak şikayetçi oldu. İfade üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları teknik takip sonrası Z.K. ve S.S. isimli şahısların İstanbul'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Ardından Afyonkarahisar'a getirilen şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.