5 dolandırıcı 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Ankara'da ocak ayında meydana gelen olayda, 4 yaşlı vatandaş, telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldı. Kendilerini polis, savcı ve MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlılara "adınız terör örgütüne karıştırıldı", "kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor" gibi yalanlar söyleyerek korkuttu.

Ardından, "Biz bu kişilere operasyon yapıyoruz" bahanesiyle evlerindeki ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen sözde görevliye teslim etmelerini sağladılar. Mağdurların dolandırıldıklarını fark edip 112 Acil İhbar Hattı'nı araması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri ve araç tespit edildi

Şüphelilerden 2'sinin araçla Niğde'ye doğru kaçmaya çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelileri anbean takip ederek aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Diğer 3 şüpheli ise Ankara'da otobüse binerek şehirden kaçmak isterken yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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